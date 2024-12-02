Окупанти будують третю вежу для ППО поряд із Керченським мостом

https://racurs.ua/ua/n201776-okupanty-buduut-tretu-veju-dlya-ppo-poryad-iz-kerchenskym-mostom-foto.html

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Влада рф будує третю вежу для ППО поряд із Керченським мостом.

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Про це пише Центр журналістських розслідувань.

Вежі складаються з вежі-трансформера зі сходами та металевого каркасу, який утримує бойовий модуль ЗРПК «Панцир-С1М», кажуть в Центрі. Вони опублікували фото, зроблене наприкінці листопада, на якому зафіксовано внутрішню частину третьої вежі орієнтовно біля 10-го прольоту мосту.

Перші дві вежі з «Панцир-С1М» виявили наприкінці вересня 2024 року біля віадука на острові Тузла, встановлені орієнтовно в середині того ж місяця, кажуть журналісти. У листопаді вони також повідомляли, що лінія металевих «їжаків» біля Керченського мосту збільшилася до 1,5 км.