«ПриватБанк» звинуватили у розкритті банківської таємниці. Фото:

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«ПриватБанк» звинуватили в тому, що він єдиний із банків в Україні розкриває банківську таємницю.

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Співвласник Monobank Олег Гороховський звернув увагу, що в договорі на картку «Національний кешбек» в державному «ПриватБанку» є пункт про дозвіл на розкриття банківської таємниці. Про це він 4 грудня написав у соцмережах.

Інші банки такого не роблять, — запевнив він.

У прес-службі «ПриватБанку» в Telegram написали, що банк, як і всі банки, які є учасниками програми «Національний кешбек», передає за картками «Національний кешбек» тільки інформацію про транзакції витрат або повернень товарів у магазинах, зареєстрованих як продавці українських товарів, згідно з нормами постанови КМУ N 952 від 20 серпня 2024 року.

Інші операції або дані клієнтів не передаються, — наголосили в банку.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк вже відрегаував за заяву Гороховського. У Telegramпарламентар поінформував, що передача банківської таємниці це частина вимоги по всі банкам, яка установлена в порядку затвердженому Кабінетом міністрів України.

Якщо берете гроші, то і інформацію погодились передавати, — написав він.

Нагадаємо, раніше в «ПриватБанку» розповіли, на що витрачають гроші українці, які отримали від програми «Національний кешбек».

Виявилося, що 53% з грошей від «кешбеку» витрачають на поповнення мобільного звʼязку та інтернету, на комунальні послуги витратили 35,5%, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.