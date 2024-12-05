Делегація Єрмака зустрілася з майбутніми радниками Трампа, - Reuters

https://racurs.ua/ua/n201852-delegaciya-iermaka-zustrilasya-z-maybutnimy-radnykamy-trampa-reuters.html

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Українська делегація, яку очолює керівник офісу президента Андрій Єрмак, під час візиту до Вашингтона зустрілася з представниками новообраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело.

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За даними видання, делегація мала зустріч із визначеним Трампом радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Вальсом і майбутнім спецпредставником США щодо України Кітом Келлоггом.

Джерела Reuters не надали подробиць, про що йшлося під час зустрічі.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що Єрмак поїхав з офіційним візитом до США для встановлення контактів із командою Трампа. Очільник МЗС зазначив, що Україна сподівається на продовження підтримки для України з боку Сполучених Штатів, коли почне роботу адміністрація новообраного президента Трампа.

У листопаді агентство Reuters із посиланням на джерела, серед яких, як стверджується, пʼять чинних і колишніх російських високопосадовців, повідомляло, що Путін готовий обговорювати з Трампом після його вступу на посаду президента можливість припинення вогню в Україні і, зокрема, готовий погодитися на заморожування війни на поточній лінії фронту, але не має наміру відмовлятися від більшої частини окупованих Росією українських територій, а також наполягає на тому, що Україна не має вступити до НАТО.

У Москві, коментуючи цю публікацію, заявили, що путін відкритий до переговорів, але не погоджується на заморожування лінії фронту.