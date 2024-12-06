Вісім приватних будинків пошкодили уламки безпілотників на Київщині

Рашисти атакували Київщину безпілотниками в ніч на 6 грудня, фото: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n201888-visim-pryvatnyh-budynkiv-poshkodyly-ulamky-bezpilotnykiv-na-kyyivschyni.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували безпілотниками Київщину.

.

В регіоні працювали сили ППО, є збиті цілі, повідомила прес-служба Київської ОВА.

Люди не постраждали, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Проте внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київщини пошкоджено вісім приватних будинків, гаражне приміщення та господарську будівлю. В будинках вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

Всім власникам пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога у відновленні. Вже працюємо над цим з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня рашисти атакували Україну загалом 53 ударними безпілотниками типу «Шахед» та безпілотниками інших типів.