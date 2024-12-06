Восемь частных домов повредили обломки беспилотников в Киевской области

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Рашисты атаковали Киевщину беспилотниками в ночь на 6 декабря, фото: Google Maps
Восемь частных домов повредили обломки беспилотников в Киевской областиhttps://racurs.ua/n201888-vosem-chastnyh-domov-povredili-oblomki-bespilotnikov-v-kievskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня, атакували безпілотниками Київщину.
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В регіоні працювали сили ППО, є збиті цілі, повідомила прес-служба Київської ОВА.
Люди не постраждали, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Проте внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах Київщини пошкоджено вісім приватних будинків, гаражне приміщення та господарську будівлю. В будинках вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.
Всім власникам пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога у відновленні. Вже працюємо над цим з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня рашисти атакували Україну загалом 53 ударними безпілотниками типу «Шахед» та безпілотниками інших типів.
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