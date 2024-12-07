Суд у США зобов’язав продати TikTok

https://racurs.ua/ua/n201930-sud-u-ssha-zobov-yazav-prodaty-amerykanski-aktyvy-tiktok.html

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Суд США зобов’язав продати TikTok.

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Такий вердикт виніс Федеральний апеляційний суд. Китайський власник ByteDance має час до 19 січня продати TikTok, інакше соцмережу з її 170 млн користувачами в Штатах просто заблокують.

Сам TikTok не здається заявив, що апеляція піде у Верховний суд. У мережі сподіваються на першу поправку до Констиутції США — гарантоване право на свободу слова. У TikTok кажуть, що це рішення створює «небезпечний прецедент».

У своєму позові TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance намагались довести, що зобов’язання продати американську частку застосунку порушує Конституцію. Суд їхню скаргу відхилив.

Закон, який передбачає заборону TikTok, якщо його не продадуть, ухвалили навесні цього року. Він набуде чинності 19 січня 2025 року. Обраний президент США Дональд Трамп, який заступає на посаду 20 січня, обіцяв «врятувати» застосунок, хоча під час свого першого терміну виступав за його заборону. Рішення в руках Джо Байдена. Він може відстрочити термін продажу на 90 днів. А там уже й Трамп вступить у гру.