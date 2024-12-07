Відкрита лесбійка, яка критикує одностатеві шлюби та виступає проти мігрантів - АдН висунула кандидатку у канцлери ФРН

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Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» 7 грудня висунула кандидаткою у канцлери Алісу Вайдель — вона відкрита лесбійка, яка критикує одностатеві шлюби та виступає з антимігрантською риторикою.

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Як стверджує Reuters, AдН, яку влада підозрює в антидемократичних цілях, навряд чи стане частиною правлячої коаліції найближчим часом, оскільки інші партії виключили можливість співпраці з нею.

Проте її успіхи на виборах тиснуть на консерваторів, змушуючи їх переглянути свою позицію щодо альянсів на тлі зменшення впливу їхнього традиційного партнера — Вільних демократів (FDP). За словами Ганса Ворлендера, політолога з Дрезденського технічного університету, прихід Вайдель на цю посаду має на меті зміцнення партії на політичній арені. Існує претензія на владу, яку потрібно відстоювати, і найкращий спосіб зробити це — висунути кандидата в канцлери, — пояснив він. — Це також дає вам можливість бути присутнім у засобах масової інформації, оскільки між так званими кандидатами в канцлери завжди проводяться дебати. Що відомо про Вайдель Аліса Вайдель, 45-річна співголова AfD, має нетиповий для партії профіль. Уродженка Німеччини, має докторську ступінь з економіки, отриману в Китаї. До політичної кар'єри Вайдель працювала у компаніях Goldman Sachs і Allianz Global Investors, а також виконувала обов’язки бізнес-консультанта. Політологи вважають, що її унікальний досвід може зробити її привабливою для поміркованих виборців. Останніми роками AfD використовувала наростаюче занепокоєння населення високим рівнем імміграції, можливою ескалацією війни в Україні та кризою німецької економічної моделі, а також розчарування міжусобицями всередині правлячої коаліції, яка розпалася минулого місяця. Вайдель також є відкритою лесбійкою та живе у громадянському партнерстві зі швейцарською кінопродюсеркою шрі-ланкійського походження Сарою Боссард. Водночас депутатка «Альтернативи для Німеччини» виступає проти одностатевих шлюбів, але підтримує цивільні партнерства. Партія хоче різко обмежити імміграцію, особливо з мусульманських країн, припинити постачання зброї в Україну, відновити відносини з росією, знову запустити атомні електростанції і вийти з Європейського Союзу, якщо вона не проведе серйозних реформ. Вона завоювала довіру деяких виборців завдяки тому, що відкрито зверталася до гострих тем раніше, ніж це робили основні партії. На останніх земельних виборах AfD здобула перше місце у двох федеральних землях на сході ФРН, попри масові протести проти партії. За даними соціологічних опитувань, опублікованих 6 грудня, AfD підтримують 17% виборців, що ставить партію на третє місце після консерваторів, які отримують 33%. Водночас кількість членів AfD зросла на 50% за останній рік, досягнувши близько 50,6 тис. осіб.

Яка коаліція найкраща?

Раніше німці назвали кращі коаліції для майбутнього уряду. Згідно з опитуванням соціологічного інституту INSA, більшість громадян Німеччини підтримують ідею формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС та СДПН. Цей варіант віддали перевагу 29% респондентів. Союзи між ХДС/ХСС та «Зеленими» чи ВДП користуються меншою популярністю — лише 13% опитаних висловилися за їх підтримку.

24% німців хотіли б бачити коаліцію ХДС/ХСС із правою партією «Альтернатива для Німеччини» (АдН), попри те, що лідери партії виключають таку можливість. Політична комбінація за участю АдН викликає суперечки і залишається дуже малоймовірною.

На посаду канцлера лідером залишається лідер ХДС Фрідріх Мерц. Його підтримали 40% опитаних, він залишив далеко позаду Олафа Шольца (14%), Алісу Вайдель (14%) та Роберта Хабека (8%). Навіть серед виборців СДПН Шольц має лише незначну перевагу перед Мерцем.

Майбутні вибори вперше відбудуться взимку — у середині лютого 2025 року — що може збільшити популярність голосування поштою. Вже зараз 46% виборців заявили, що планують скористатися цим способом.