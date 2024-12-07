Шольц переговорив з Трампом щодо України

https://racurs.ua/ua/n201940-sholc-peregovoryv-z-trampom-schodo-ukrayiny.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість у можливості досягти домовленостей із новообраним президентом США Дональдом Трампом щодо спільної стратегії підтримки України.

.

Про це він заявив, коментуючи результати нещодавньої телефонної розмови з республіканцем, пише Reuters.

Я впевнений, що ми можемо розробити спільну стратегію для України. Моїм головним принципом залишається те, що нічого не можна вирішувати без урахування думки українського народу, — зазначив Шольц.

Німецький політик повідомив, що мав детальну розмову з Трампом, у ході якої вони обговорили питання безпеки та підтримки України. За його словами, команда канцлера наразі підтримує прямий контакт із радниками обраного президента США з цих питань.

На питання про те, чи можливо Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля припинення бойових дій, Шольц сказав, що нічого не може вирішуватися «через голову» українців.

Як зазначає видання, тема України посідає центральне місце у політичному дискурсі Німеччини, особливо в умовах дострокових виборів, запланованих на лютий 2025 року. Вибори оголошені після розпаду трипартійної коаліції на чолі з Шольцем, що посилило політичну боротьбу в країні.

Фрідріх Мерц, лідер консервативної опозиції з ХДС, закликав Німеччину передати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц виступив проти цієї пропозиції, заявивши, що подібний крок може спровокувати ескалацію конфлікту.