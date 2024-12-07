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Ракурс
ЗСУ спопелили російський ЗРК «Тор М-2». Фото:

Сили безпілотних систем спопелили російський ЗРК «Тор М-2» (ВІДЕО)

7 гру 2024, 15:20
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Українські військові знищили ще одну систему протиповітряної оборони окупантів.


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На Запорізькому напрямку підрозділи угруповання Сил безпілотних систем виявили російських зенітний ракетний комплекс «Тор М-2». Ворожу ціль було успішно знищено. Про це Сили безпілотних систем 7 грудня повідомили у Telegram.

Зазначається, що спочатку російську систему виявив 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів. А далі по цілі відпрацював ударний безпілотник NEMESIS. Важкий БпЛА скинув щонайменше чотири боєприпаси на ворожу ППО.

Військові наголошують, що знищення ворожих систем протиповітряної оборони завдає росії мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій ЗСУ.

Як відомо, зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» призначений для ураження авіації, ракет та безпілотників на середніх та малих висотах. Вартість одиниці оцінюється приблизно у 27 млн дол.

Нагадаємо, днями Сили безпілотних систем показали, як на Запорізькому напрямку захисники України дронами вразили ворожу ЗРК БМ 9А331М2 «Тор М-2».

Джерело: Ракурс


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