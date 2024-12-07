SpaceX розширить доступ України до мілітаризованого варіанту Starlink. Фото:

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Ракурс

Американська компанія SpaceX уклала контракт із Пентагоном на розширення доступу України до мережі Starlink.

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Угода передбачає, що 2 тис. 500 терміналів Starlink, які вже працюють в Україні, отримають доступ до Starshield. Це засекречений, більш захищений та мілітаризований варіант «Старлінка». Його складніше зламати або заглушити. Раніше до Starshield були підключені півтисячі терміналів. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на Управління комерційних супутників Командування космічних систем.

Контракти мають спільну мету «полегшити підключення до інтернету в Україні. Обидва контракти передбачають надання послуг впродовж 2025 року, — зазначили у відомстві.

Зазначається, що угода була підписана ще в серпні цього року, але ця інформація не оприлюднювалася. Нинішній президент США Джо Байден хотів надати Києву більше важелів до того, як Дональд Трамп почне впроваджувати свій план щодо завершення війни в Україні.

Bloomberg пише, що командування космічних систем відмовилося розкрити вартість нового контракту. Однак вказує, що попередня угода з Європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів була укладена на суму близько 40 млн дол.

Нагадаємо, у жовтні американське видання The Washington Post інформувало, що нелегальні термінали Starlink допомогли російським військам просунутися на фронті й, зокрема, захопити Вугледар.

Джерело: Bloomberg