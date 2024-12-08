Джо Байден, фото: Pravda.ru

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США завдали авіаударів у Сирії, щоб не дати «Ісламській державі» відновити свої позиції після падіння уряду Башара Асада.

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Про це сьогодні, 8 грудня, під час виступу у Білому домі завив президент США Джо Байден, повідомляє The New York Times.

Байден привітав падіння Асада і висловив сподівання, що після десятиліть репресивного правління народ Сирії зможе побудувати нове, більш вільне суспільство. Водночас він попередив про небезпеку нестабільності і пообіцяв не допустити повернення терористів до влади.

Нарешті режим Асада впав, — наголосив він у своєму телевізійному виступі. — Цей режим знущався, катував і вбив буквально сотні тисяч невинних сирійців.

За словами Байдена, падіння режиму Асада є «фундаментальним актом справедливості».

Це момент історичної можливості для багатостраждального сирійського народу побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни. Це також момент ризику і невизначеності, — зазначив він.

Байден зазначив, що є чітке розуміння того, що ІДІЛ спробує скористатися ситуацією вакууму влади у Сирії, щоб відновити свої можливості.

Ми не дозволимо цьому статися. Лише сьогодні американські війська завдали десятки точних авіаударів по таборах ІДІЛ та бойовиках ІДІЛ на території Сирії, — наголосив він.

Байден не деталізував військові дії, проте американські офіційні особи планують пізніше провести з цього питання брифінг.

Зазначається, що Байден також спробував приписати собі певну заслугу в падінні режиму Асада. Він заявив, що перемога повстанських сил стала можливою завдяки краху його підтримки з боку росії, Ірану та «Хезболли», до чого доклали руку США.

За словами Байдена, американська військова допомога і дипломатична підтримка України та Ізраїлю зв’язали російські війська в Європі, допомогли знищити «Хезболлу» в Лівані і запобігли двом атакам Ірану на Ізраїль. В результаті ніхто не зміг допомогти Асаду утриматися при владі.

За останній тиждень їхня підтримка впала, всіх трьох, тому що всі троє сьогодні набагато слабші, ніж були, коли я вступив на посаду, — наголосив Байден.

Наслідком цього є те, що вперше в історії ні Росія, ні Іран, ні Хезболла не змогли захистити цей жахливий режим в Сирії, — додав він.

За його словами, «це прямий результат ударів», завданих Україною та Ізраїлем «за підтримки Сполучених Штатів».

Джерело: The New York Times