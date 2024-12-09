Операція СБУ в Керченській бухті. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n201988-morski-drony-sbu-vidpracuvaly-po-rosiyskyh-vertolotah-ta-litakah-video.html

Ракурс

Служба безпеки України провела спецоперацію в Керченській бухті.

.

Операцію провели в ніч проти 6 грудня. Група морських дронів СБУ Sea Baby вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами «Раптор», які намагалися їх перехопити. Про це українська спецслужба 9 грудня повідомила у Facebook.

В СБУ заявляють про вбитих та поранених окупантах на бортах вертольотів. Бо про це свідчить перехоплений ворожий радіообмін. А російські вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.

Також «Морські малюки» вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Цю конструкцію загарбники досі безуспішно намагаються привести до ладу після попередніх підривів українськими спецслужбами.

Sea Baby — це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", — наголосили в 13-му Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню «Град». Вперше СБУ використала такий модернізований «Морський малюк» у грудні 2023 року — тоді було уражено вже чотири російські цілі.