Коригувальник російських ударів по Харкову. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n201994-koryguvalnyka-rosiyskyh-udariv-po-harkovu-shopyla-sbu.html

Ракурс

Російського агента в Харкові викрила та затримала Служба безпеки України.

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На окупантів працював 60-річний колишній охоронець комерційних об'єктів, який вирішив стати коригувальником спецслужб рф. Зрадник фотографував один із військових об'єктів поруч зі своїм будинком через вікно квартири та надсилав ці знімки російському куратору. Також йому наказали фіксувати результати можливих обстрілів для уточнення ворожих ударів та оцінки збитків. Про це 9 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Також агент приховано знімав й інші військові об'єкти під час прогулянок, змінюючи маршрути, і використовував анонімний акаунт у месенджері для зв’язку з кураторами. Зловмисник хотів скерувати російські КАБи по військовому об'єкту, але цю атаку правоохоронці своєчасно зупинили.

Затриманому вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у Миколаєві СБУ затримала агента російської Федеральної служби безпеки. Цей колишній викладач місцевого університету коригував ракетно-дронові удари ворога по обласному центру. Зрадник намагався виявити бойові позиції ППО, щоб направити російські ракети в її «обхід».