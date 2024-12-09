Трамп заявив про готовність Зеленський до миру. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський хоче досягти припинення вогню та готовий до укладення миру.

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Бажання Зеленського досягти миру — це «щось нове». А російський диктатор та воєнний злочинець володимир путін вже програв війну проти України. Про це новообраний президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю New York Post.

Він хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і путіну теж слід подумати, що настав час для цього, тому що він програв — коли ви втрачаєте 700 тис. людей, настає час. Це не закінчиться, поки не буде миру, — зазначив він.

Американський лідер поінформував, що зараз працює над власною концепцією того, як закінчити цю «безглузду війну».

Також Трамп розповів про деталі своєї розмови з президентом Франції Емануелем Макроном. Вони спілкувалися щодо фінансування НАТО.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі Дональд Трамп заявив, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з росією, аби «зупинити це божевілля». Також він наголосив, що у ході повномасштабної війни з росією Україна «безглуздо втратила 400 тис. солдатів» та ще більше цивільних.

Джерело: New York Post