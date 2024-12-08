Трамп, Макрон та Зеленський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201969-tramp-ne-hotiv-zustrichatysya-iz-zelenskym-u-paryji-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленським 7 грудня вперше зустрівся із Дональдом Трампом після його перемоги на виборах президента США.

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Однак Трамп не хотів проводити зустріч з українським президентом у Парижі. Звести Зеленського з Трампом кілька днів намагався президент Франції Еммануель Макрон, який все ж переконав обраного американського лідера зустрітися з Зеленським. Трамп погодився на зустріч незадовго до того, як вона відбулася. Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що зустріч тривала 45 хвилин. Лідери трьох країн в Єлисейському палаці говорили про війну в Україні і шляхи її припинення.

Після цього відбулася церемонія відкриття Собору Паризької Богоматері. На захід президент Франції Макрон запросив десятки лідерів країн світу. Серед них були Зеленський і Трамп.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом. Саму зустріч Зеленський згодом назвав «хорошою і продуктивною».

А сьогодні Трамп заявив, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з росією, аби «зупинити це божевілля». Також він наголосив, що у ході повномасштабної війни з росією Україна «безглуздо втратила 400 тис. солдатів» та ще більше цивільних.

Джерело: Axios