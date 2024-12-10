Під Покровськом для Сил оборони склалася критична ситуація

https://racurs.ua/ua/n202035-pid-pokrovskom-sklalasya-krytychna-sytuaciya-rosiyany-obhodyat-misto-flangamy-karta.html

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Військові повідомляють про загострення під Покровськом.

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Про це заявили командир батальйону 108 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов та журналіст Юрій Бутусов.

Комбат «Вовків Да Вінчі» Філімонов звинуватив у «катастрофі» на Покровському напрямку вище командування. Воно, мовляв, «ставить перед підрозділами нереалістичні задачі», а генерали «не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення».

Причиною цього є проблеми в ОТУ «Донецьк», командування якого не здатне організувати фронт, попри те, що на напрямок перекинуті резерви. Філімонов же зазначає, що генерали «не орієнтуються в ситуації».

Це підтверджує і військовий блогер і волонтер Сергій Стерненко, посилаючись на військових. За його даними, до командування не доходять звіти про реальну ситуацію на фронті.

Так, не чисельна перевага ворога, не нестача людей у нас, а в першу чергу управління та організація військ, ось що турбує війська у першу чергу. Переважна більшість командирів частин та підрозділів під Покровськом говорять те саме, — написав комбат Філімонов.

Бутусов, коментуючи заяву Філімонова, пише, що той не сказав, чиї конкретно накази ведуть до поразок.

Але нагадаю, що на цьому напрямку керують: командування ОТУ «Донецьк» (командувач — генерал Луценко, заступники командувача — Федосенко та Марченко, начальник штабу — полковник Ледовий); командувач ОСУВ «Хортиця» — генерал Гнатов. Безпосередньо у районі Покровська зараз працює та безпосередньо взяв на себе управління діями кількох бригад командувач ЗСУ Олександр Сирський, — написав Бутусов.

Російські війська мають намір оточити і відрізати Покровськ, на пряму атаку в них не вистачає сил, пише аналітик Forbes Девід Акс.

Частини 90-ї танкової дивізії рф просунулися через село Жовте до Новопустинки, створивши клин в українській лінії оборони, і так росіяни опинилися за 7 км від Покровська.

Якщо росіяни мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо — є докази, що план саме такий, — то недавнє просування має ключове значення. Наступним кроком 90-ї дивізії буде розширення виступу за рахунок захоплення Новотроїцька і Українки, — пише Forbes.

Однак незрозуміло, чи є у росіян ресурси для цього маневру, визнає Forbes.

Їхні найкращі сили зайняті в Курській області, в росіян недостатньо резервів навколо Покровська. Одним з цих ресурсів можуть бути російські сили, які зараз активно перекидають з Сирії. Принаймні варто очікувати збільшення інтенсивності авіаударів росіян.

Про те, що росія стягнула до 150 тис. військових на три напрямки для наступу на Донеччину, повідомив 10 грудня речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. За його словами, на Покровському напрямку зібрано понад 70 тис. військових, на Курахівському — близько 35−36 тис., а на Времівському — близько 40 тис.

Через російське вторгнення та загострення ситуації у Покровську на Донеччині припиняють подачу природного газу для населення.