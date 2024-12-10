США надають Україні 20 млрд дол. кредиту, який гаситимуть замороженими активами рф

https://racurs.ua/ua/n202043-ssha-nadaut-ukrayini-20-mlrd-dol-kredytu-yakyy-gasytymut-zamorojenymy-aktyvamy-rf.html

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Міністерство фінансів США 10 грудня оголосило про надання Україні кредиту на 20 млрд дол. Його гаситимуть за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

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Кошти виділяють в межах ініціативи G7, яка передбачає надання Україні 50 млрд дол. за рахунок активів рф.

Ці кошти, сплачені за рахунок несподіваних надходжень, отриманих від власних знерухомлених активів росії, забезпечать Україні важливу підтримку, коли вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни, — сказала міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

У Мінфіні підтверждили, що ця виплата є виконанням жовтневого зобов’язання США надати Україні кредит у розмірі 20 млрд дол. від ЄС, а також кредити від союзників по «Групі семи».