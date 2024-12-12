Частина депутатів вдалася до втечі з країни, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n202103-11-nardepiv-perebuvaut-u-rozshuku-ruh-chesno-infografika.html

Ракурс

У Верховній Раді чинного IX скликання частина народних депутатів вдалася до втечі з країни, коли їм загрожувала підозра або судовий вирок.

.

За даними МВС, зараз оголошені у розшук 11 нардепів IX скликання. Про сьогодні, 12 грудня, повідомив рух «Чесно».

Наприклад, буквально перед винесенням вироку виїхав «слуга» Андрій Одарченко, а за день до вручення підозри втік з України фігурант Реєстру зрадників Артем Дмитрук. Правоохоронці вважають, що вони незаконно перетнули кордон, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що частина з цих депутатів уже втратили мандати і зараз перебувають за кордоном.

Хтось втік у Європу, як Дмитрук, який ховається у Лондоні, або в Ізраїль, як Вадим Рабінович, чи у росію, як Андрій Деркач та Ілля Кива, якого згодом знайшли вбитим, — зазначає рух «Чесно».

Джерело: «Чесно»