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Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахту
Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахтуhttps://racurs.ua/ua/n202119-pid-pokrovskom-zakryly-naybilshu-v-ukrayini-vugilnu-shahtu.htmlРакурс
Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахту. Усе через погіршення ситуації з безпекою та посилення обстрілів.
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Про це повідомила компанія «Метінвест». Там додали, що рішення про відновлення роботи ухвалюватимуть залежно від ситуації на фронті.
На цьому майданчику розташований вертикальний шахтний стовбур шахтоуправління «Покровське» (стовбур № 3) разом з адміністративним комплексом.
Група «Метінвест» евакуювала основний персонал і членів їхніх сімей. Шахта забезпечувала близько половини загального обсягу видобутку вугілля «Метінвесту» в Україні.
Інші ключові об'єкти продовжують працювати.
«Метінвест», спільно з Покровською міською військово-цивільною адміністрацією та представниками Збройних сил України, уважно стежить за безпековою ситуацією в місті та на промислових об'єктах. Рішення щодо подальшої роботи всіх промислових об'єктів будуть прийматися з урахуванням розвитку ситуації на фронті. Наразі групою оцінюються наслідки призупинення роботи вугільної шахти в Піщаному, — йдеться в повідомленні.