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Ракурс
Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахту

Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахту

13 гру 2024, 10:24
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Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахту. Усе через погіршення ситуації з безпекою та посилення обстрілів.


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Про це повідомила компанія «Метінвест». Там додали, що рішення про відновлення роботи ухвалюватимуть залежно від ситуації на фронті.

На цьому майданчику розташований вертикальний шахтний стовбур шахтоуправління «Покровське» (стовбур № 3) разом з адміністративним комплексом.

Група «Метінвест» евакуювала основний персонал і членів їхніх сімей. Шахта забезпечувала близько половини загального обсягу видобутку вугілля «Метінвесту» в Україні.

Інші ключові об'єкти продовжують працювати.

«Метінвест», спільно з Покровською міською військово-цивільною адміністрацією та представниками Збройних сил України, уважно стежить за безпековою ситуацією в місті та на промислових об'єктах. Рішення щодо подальшої роботи всіх промислових об'єктів будуть прийматися з урахуванням розвитку ситуації на фронті. Наразі групою оцінюються наслідки призупинення роботи вугільної шахти в Піщаному, — йдеться в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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