Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахту

https://racurs.ua/ua/n202119-pid-pokrovskom-zakryly-naybilshu-v-ukrayini-vugilnu-shahtu.html

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Під Покровськом закрили найбільшу в Україні вугільну шахту. Усе через погіршення ситуації з безпекою та посилення обстрілів.

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Про це повідомила компанія «Метінвест». Там додали, що рішення про відновлення роботи ухвалюватимуть залежно від ситуації на фронті.

На цьому майданчику розташований вертикальний шахтний стовбур шахтоуправління «Покровське» (стовбур № 3) разом з адміністративним комплексом.

Група «Метінвест» евакуювала основний персонал і членів їхніх сімей. Шахта забезпечувала близько половини загального обсягу видобутку вугілля «Метінвесту» в Україні.

Інші ключові об'єкти продовжують працювати.