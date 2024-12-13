Суд підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу про компенсацію “Нафтогазу” за захоплені активи в Криму

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Нідерландський суд підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу про компенсацію «Нафтогазу» за захоплені активи в Криму.

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Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги рф щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу про відшкодування збитків, заподіяних незаконною експропріацією активів групи «Нафтогаз» у Криму.

Таким чином, нідерландські суди вже вдруге й остаточно підтвердили законність і чинність Часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі, — зазначили в «Нафтогазі».

За словами т.в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Романа Чумака, це рішення зміцнює позицію групи «Нафтогаз» у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості росії за незаконне захоплення активів у Криму.

Історія питання

У жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти російської федерації на підставі угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Нафтогаз просив Арбітражний трибунал зобов’язати рф виплатити компенсацію за порушення угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней рф в Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь Нафтогазу, в якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що Росія порушила свої зобов’язання за Угодою про захист інвестицій шляхом незаконної експропріації інвестицій Нафтогазу в Криму.

Другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою Нафтогаз. У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.

Арбітражний трибунал 12 квітня 2023 року зобов’язав росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році. Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.