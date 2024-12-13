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Ракурс
Епіфаній зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Епіфаній зустрівся з Папою Римським у Ватикані (ФОТО)

13 гру 2024, 14:45
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У Римі митрополит та очільник Православної церкви України Епіфаній зустрівся з Папою Римським Франциском.


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Ми говорили про важливість єднання зусиль всіх людей доброї волі задля досягнення справедливого миру для України і Європи. Подякував Святійшому Отцю за гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії українцям. Особливо цінуємо постійній заклик Папи до всіх віруючих молитися про мир для України, — написав Епіфаній на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше він повідомляв про візит до Італії та Ватикану. У Барі 16 грудня Епіфаній у місцевій базиліці святого Миколая у співслужінні ієрархів і духовенства ПЦУ він очолить божественну літургію та біля мощей святителя піднесе молитви про перемогу правди і мир в Україні.

Також 14 грудня у храмі святого Феодора в Римі, який належить до Італійської митрополії Вселенського Патріархату, за погодженням та за сприяння Високопреосвященного митрополита Італійського Полікарпа, відбудеться молебень за Україну.

Джерело: Ракурс


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