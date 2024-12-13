Українці посилили вогневу потужність М113. Фото: МОУ

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Бронетранспортер М113 посилився новим бойовим модулем українського виробництва.

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Українські зброярі посилили вогневу потужність цього БТР, який Сили оборони отримують у рамках міжнародної допомоги від західних союзників. Для М113 спеціально виготовили дистанційно керований модуль «Таврія 14.5/7.62». Озброєння встановили на броню. Про це Міністерство оборони України 13 грудня повідомило у Telegram.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков розповів, що бойовий модуль складається з двох кулеметів калібру 14.5 та 7.62 мм. Конструкція створена так, що кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.

Нагадаємо, у листопаді компанія «Українська бронетехніка» випробувала 30-мм автоматичну гармату з серійного бойового модулю «Січ» на своєму новому бойовому броньованому автомобілі «Варта-2».