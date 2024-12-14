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Ракурс
Трагедія у Грузії - на курорті знайшли тіла 12 людей

Трагедія у Грузії — на курорті знайшли тіла 12 людей

14 гру 2024, 19:30
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Тіла 12 загиблих виявлено у ресторані індійської кухні на гірськолижному курорті Гудаурі.


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МВС Грузії повідомило, що усі загиблі — 11 іноземців та один громадянин Грузії — перебували у спальній зоні на другому поверсі.

Імовірно, всі вони є співробітниками закладу, які жили при ньому.

МВС зазначає відсутність будь-яких слідів насильства. Одна з версій — чадний газ. Відомо, що біля робочих кімнат, у закритому приміщенні біля спалень, працював генератор. Його запустили напередодні після вимкнення світла.

Експерти-криміналісти працюють на місці, призначені судмедекспертизи. Кримінальну справу порушено за статтею «заподіяння смерті через необережність».

Джерело: Ракурс


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