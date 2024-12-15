Потрійна ДТП сталася під Львовом. Фото: поліція

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Потрійна дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області.

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У неділю, 15 грудня, на автодорозі «Тернопіль — Львів — Рава-Руська» неподалік села Чижиків Львівського району зіштовхнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Про це повідомила поліція Львівської області.

Семеро осіб стали жертвами ДТП. Загинули пасажири мікроавтобуса, їх дані уточняються. Також були травмовані 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Їх госпіталізували у лікарні Львова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 4 дистопада Києві на Теремках автобус улаштував масштабну ДТП на вулиці Академіка Заболотного. Внаслідок аварії загинули щонайменше двоє осіб.