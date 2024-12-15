Нові графіки відключень світла запрацюють в Україні з 16 грудня

Нові графіки відключень світла запрацюють в Україні. Фото:

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Нові графіки відключення світла в Україні запрацюють з завтрашнього дня.

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З 16 грудня «Укренерго» запроваджує уніфіковані графіки для всієї країни. Це означає, що графіки будуть виглядати і діяти однаково в усіх українських містах. Кількість часу зі світлом збільшиться. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Зазначається, що тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою.

В Україні кожну групу поділили на дві підгрупи. Обленерго тепер не вимикатиме всю групу, якщо це не потрібно — вимкнуть лише півгрупи, щоб точно розподілити навантаження на енергосистему.

Як наслідок, більше людей одночасно будуть зі світлом. Але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії або ворог пошкодить лінії передач, графіки для цього регіону зміняться, — пояснили в ДТЕК.

Гендиректор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко поінформував у Facebook, що основним часовим розподілом відключень будуть не години, а 30 хвилин.

Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків, — зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство енергетики схвалило нову Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Передбачені однакові принципи застосування графіків в усіх областях.