На Рівненщині чоловік стріляв з автомата у натовп — четверо поранених

Стрілянина з автомата сталася на Рівненщині, фото: URA.ru

https://racurs.ua/ua/n202200-na-rivnenschyni-cholovik-strilyav-z-avtomata-u-natovp-chetvero-poranenyh.html

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На Рівненщині у селі Великі Селища між двома компаніями виник конфлікт, в ході якого молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомата по учасниках конфлікту з іншої.

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Подія сталася сьогодні, 15 грудня, близько першої години ночі. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

У результаті протиправних дій вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має, — вказано в повідомленні. — За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

Зазначається, що зловмисник із місця події втік, проте за кілька годин його розшукали.