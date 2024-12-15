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Ракурс
Стрілянина з автомата сталася на Рівненщині, фото: URA.ru

На Рівненщині чоловік стріляв з автомата у натовп — четверо поранених

15 гру 2024, 17:27
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На Рівненщині у селі Великі Селища між двома компаніями виник конфлікт, в ході якого молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомата по учасниках конфлікту з іншої.


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Подія сталася сьогодні, 15 грудня, близько першої години ночі. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

У результаті протиправних дій вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має, — вказано в повідомленні. — За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

Зазначається, що зловмисник із місця події втік, проте за кілька годин його розшукали.

Вирішується питання про затримання стрільця у порядку ст. 208 КПК України, — розповіли у поліції.

Джерело: Ракурс


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