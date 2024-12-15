Наслідки російського удару по Харкову, фото: Сергій Болвінов

https://racurs.ua/ua/n202206-rosiyska-propaganda-poshyruie-feyk-pro-200-zagyblyh-u-harkovi-policiya-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 15 грудня, вранці завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

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Обійшлося без жертв, постраждала одна цивільна жінка, у якої закритий перелом правої кисті. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Росіяни атакували з ОТРК «Іскандер-М», поцілили біля одного зі спорткомплексів. Поруч — житлова забудова, на місці удару по відкритій місцевості залишилися величезна вирва, — зазначив він. — Це — зброя, яку використовують в тому числі для ураження командних пунктів та підземних бункерів. Натомість росіяни просто вдарили нею поблизу спального району. Жодних військових поблизу не було.

Болвінов зауважив, що російська пропаганда поширює фейк про нібито 200 загиблих внаслідок цього ракетного удару, що не відповідає дійсності.