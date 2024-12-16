Трамп заявив про "невеликий прогрес" його команди у намаганні зупинити війну

https://racurs.ua/ua/n202234-tramp-zayavyv-pro-nevelykyy-progres-yogo-komandy-u-namaganni-zupynyty-viynu.html

Ракурс

У процесі зусиль щодо припинення війни в Україні є «невеликий прогрес». Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу перед пресою в резиденції в Мар-а-Лаго.

.

Трамп заявив, що обговорить з владіміром путіним та Володимиром Зеленським припинення війни в Україні. Він вкотре заявив, що «це повинно припинитися».

На думку трампа, президент України має бути готовий до угоди з путіним для завершення війни.

Проте він не відповів, чи повинна Україна поступитися територією росіянам в рамках переговорів, пише Reuters.

На думку Трампа, відновлення зруйнованих регіонів може зайняти століття. Він стверджує, що кількість загиблих «з обох сторін» набагато більша, ніж повідомлялося. Додав, що «ми намагаємось зупинити війну».

Ми збираємося досягти невеликого прогресу, він важкий, він неприємний, він огидний, — цитує його CNN.

Він також нібито отримав сигнали від України щодо прагнення врегулювати війну.

Трамп вважає помилковим і безглуздим рішення адміністрації Байдена дозволити використовувати американську зброю для ударів углиб росії.

Трамп не запрошував Зеленського на свою інавгурацію у січні, але прийме його, якщо той захоче приїхати.

Крім того, новий президент США вважає, що за поваленням уряду Асада в Сирії стоїть Туреччина.