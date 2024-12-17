Юрій Бойко прийшов на допит в СБУ, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n202246-nardep-boyko-pryyshov-na-dopyt-v-sbu-zmi-foto.html

Ракурс

Голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді Юрій Бойко сьогодні, 17 грудня, прийшов на допит у Службу безпеки України.

.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, спецслужба викликала політика на допит щодо його останніх заяв, — розповіло видання.

Нещодавно Бойко опублікував у соцмережі TikTok зняте на фоні ікон відое, де заявив про «радикалів», котрі нібито «почали зносити пам’ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити».

При цьому він не конкретизував, кого саме має на увазі.

Джерело: «Українська правда»