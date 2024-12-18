Реванш Усик проти Ф'юрі розсудить суддя зі штучним інтелектом

https://racurs.ua/ua/n202280-revansh-usyk-proty-f-uri-rozsudyt-suddya-zi-shtuchnym-intelektom.html

Ракурс

На бою Олександр Усик проти Тайсона Ф’юрі вперше у історії боксу працюватиме суддя зі штучним інтелектом.

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Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

За словами аш-Шейха, рефері зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок. Попри це, ШІ ніяк не впливатиме на офіційні результати поєдинку Усик — Ф’юрі, адже на ньому працюватимуть й звичайні судді.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight � Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 �… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024

Бій-реванш Усик — Ф’юрі відбудеться у ніч з 21 на 22 грудня. На кону будуть чемпіонські пояси українця: WBA, WBO та WBC. Реванш проведуть у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів.