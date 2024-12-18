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Ракурс
Реванш Усик проти Ф'юрі розсудить суддя зі штучним інтелектом

Реванш Усик проти Ф’юрі розсудить суддя зі штучним інтелектом

18 гру 2024, 11:26
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На бою Олександр Усик проти Тайсона Ф’юрі вперше у історії боксу працюватиме суддя зі штучним інтелектом.


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Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

За словами аш-Шейха, рефері зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок. Попри це, ШІ ніяк не впливатиме на офіційні результати поєдинку Усик — Ф’юрі, адже на ньому працюватимуть й звичайні судді.

Бій-реванш Усик — Ф’юрі відбудеться у ніч з 21 на 22 грудня. На кону будуть чемпіонські пояси українця: WBA, WBO та WBC. Реванш проведуть у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів.

Джерело: Ракурс


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