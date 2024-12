Реванш Усик проти Ф’юрі розсудить суддя зі штучним інтелектом

На бою Олександр Усик проти Тайсона Ф’юрі вперше у історії боксу працюватиме суддя зі штучним інтелектом.

.

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

За словами аш-Шейха, рефері зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок. Попри це, ШІ ніяк не впливатиме на офіційні результати поєдинку Усик — Ф’юрі, адже на ньому працюватимуть й звичайні судді.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight � Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 �… pic.twitter.com/RdslVlBLRC