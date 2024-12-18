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Безшумний робот CRAB-LS. Фото:
Безшумний робот CRAB-LS поповнив арсенал ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202292-bezshumnyy-robot-crab-ls-popovnyv-arsenal-zsu-foto.htmlРакурс
ЗСУ отримали універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS вітчизняного виробництва.
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Цю техніку допустили до експлуатації у військах. Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки зазначило, що CRAB-LS призначений для виконання широкого спектра завдань, головним з яких є логістичне забезпечення. Робот може доставляти боєприпаси, спорядження, провізію до бойових позицій та евакуювати поранених. Про це Міністерство оборони України 18 грудня повідомило у Telegram.
Конструкція комплексу зроблена так, що CRAB-LS можна обладнати бойовими модулями, або навіть використовувати його як наземний дрон-камікадзе у небезпечних зонах.
Особливістю робота є його безшумний електродвигун з високою тягловою потужністю. А всюдихідні шини дозволяють машині просуватися по бездоріжжю — на піщаних насипах, болотистих ділянках та рельєфах із перешкодами.
У МОУ наголосили, що цей комплекс вже допоміг евакуювати десятки поранених і доставив тонни необхідного вантажу в райони інтенсивних бойових дій.
Нагадаємо, 27 листопада Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах український бронетранспортер Oncilla-Shturm, який призначений для виконання широкого спектру бойових завдань.