Міноборони розробляє варіант «повного реформування» ТЦК

Міноборони розробляє варіант «повного реформування» ТЦКhttps://racurs.ua/ua/n202359-minoborony-rozroblyaie-variant-povnogo-reformuvannya-tck.htmlРакурс
Міністерство оборони України розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це під час години запитань до уряду розповів перший заступник очільника відомства Іван Гаврилюк.
На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому, — заявив він. — В першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних.
Інших деталей він не уточнив.
Наразі ТЦК і СП підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, котрі зі свого боку підпорядковані Генеральному штабу.
Міністр оборони України Рустем Умеров ще у вересні анонсував проведення реформи ТЦК, проте тоді не навів жодних деталей.