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Ракурс
ТЦК та СП планують реформувати, фото: «Новини.Live»

Міноборони розробляє варіант «повного реформування» ТЦК

20 гру 2024, 20:31
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Міністерство оборони України розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).


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Про це під час години запитань до уряду розповів перший заступник очільника відомства Іван Гаврилюк.

На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому, — заявив він. — В першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних.

Інших деталей він не уточнив.

Наразі ТЦК і СП підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, котрі зі свого боку підпорядковані Генеральному штабу.

Міністр оборони України Рустем Умеров ще у вересні анонсував проведення реформи ТЦК, проте тоді не навів жодних деталей.

Джерело: Ракурс


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