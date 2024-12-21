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Ракурс
Військовий, журналіст та письменник Асєєв відвідав сирійську в’язницю «Седнаю»

Військовий, журналіст та письменник Асєєв відвідав сирійську в’язницю «Седнаю»

21 гру 2024, 16:17
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Український письменник, колишній бранець Кремля та доброволець Станіслав Асєєв відвідав сирійську вʼязницю «Седная» після падіння режиму Башара Асада.


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З візитом йому допомогло ГУР. Асєєв пообіцяв, що матеріал про поїздку опублікує «трохи пізніше», адже тема «настільки об'ємна і унікальна», що навіть сама «Седная» — «лише частинка близькосхідної мозаїки».

Седная. Сумнозвісна в’язниця режиму Асада в Сирії. Коли я вперше дізнався про цю фабрику смерті, то вирішив, що неодмінно маю побачити масштабну «Ізоляцію» на власні очі. І ось я тут. Матеріал про поїздку опублікую трохи пізніше — тема настільки об'ємна і унікальна, що навіть сама «Седная» — лише частинка близькосхідної мозаїки, — написав Асєєв в мережі Х.

Нагадаємо, у 2017-му під час роботи в окупованому Донецьку Асєєва захопили бойовики «днр» і ув’язнили в катівні «Ізоляція», яка відома тортурами та нелюдським ставленням. Згодом він написав книгу «Світлий шлях: історія одного концтабору» про 28 місяців перебування у полоні.

Джерело: Ракурс


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