США уникнули шатдауну - чому Трамп програв

https://racurs.ua/ua/n202388-ssha-unyknuly-shatdaunu-chomu-tramp-prograv.html

Ракурс

У ніч проти 21 грудня сенатори Конгресу США ухвалили законопроект, який продовжує фінансування роботи уряду. За проголосували 85 членів верхньої палати Конгресу, 11 — проти.

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Це дозволило уникнути шатдауну — призупинення роботи окремих федеральних органів.

Тепер документ має підписати президент Джо Байден. Водночас законопроєкт не підвищує ліміт державного боргу, чого вимагав обраний президент США Дональд Трамп.

Законопроєкт також передбачає виділення 100 млрд дол. та ліквідацію наслідків стихійних лих і 10 млрд дол. на економічну допомогу фермерам.

Взагалі, це була третя спроба ухвалити тимчасовий бюджет. І кожна з цих спроб призводила до розколу всередині республіканців. Навіть за останньої успішної спроби 34 республіканці проголосували проти.

Це міг бути перший шатдаун з грудня 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, стався шатдаун, що тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.

Голосування за законопроект відбулося після опівночі за місцевим часом. Технічно термін фінансування уряду минув. Однак ухвалення документа запобігло зупиненню роботи різних служб — від повітряного сполучення до правоохоронних органів

Тепер законопроект має схвалити президент США Джо Байден.

Документ передбачає фінансування держагентств на колишньому рівні, а також включає $100 млрд на ліквідацію наслідків стихійного лиха та $10 млрд на допомогу сільському господарству. Крім цього, у ньому сказано про підвищення зарплат законодавцям та вжиття заходів проти прихованих комісій.

Законопроект не включає підвищення стелі державного боргу, на якому наполягав обраний президент США Дональд Трамп. Він закликав Конгрес не ухвалювати цей законопроект.