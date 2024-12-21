Фіксовані ціни за електроенергію уряд встановив для мешканців багатоквартирних будинків

https://racurs.ua/ua/n202392-fiksovani-ciny-za-elektroenergiu-uryad-vstanovyv-dlya-meshkanciv-bagatokvartyrnyh-budynkiv.html

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Для мешканців багатоквартирних будинків встановили фіксовані ціни за електроенергію.

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Кабінет міністрів зобов’язав енергетичні компаніїзапроваджувати пільгові фіксовані тарифи на електроенергію для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають газифікації чи теплопостачання, повідомив 21 грудня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про мешканців будинків, що:

не газифіковані природним газом;

не мають або мають нефункціонуючі системи централізованого чи автономного теплопостачання, які працюють на інших енергоносіях, окрім електричної енергії.

Це рішення має полегшити фінансове навантаження на мешканців таких будинків.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 31 травня 2024 року № 632, з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно встановлено фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 4,32 грн за кВт·год (з ПДВ).