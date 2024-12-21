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Ракурс
Фіксовані ціни за електроенергію уряд встановив для мешканців багатоквартирних будинків

Фіксовані ціни за електроенергію уряд встановив для мешканців багатоквартирних будинків

21 гру 2024, 21:09
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Для мешканців багатоквартирних будинків встановили фіксовані ціни за електроенергію.


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Кабінет міністрів зобов’язав енергетичні компаніїзапроваджувати пільгові фіксовані тарифи на електроенергію для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають газифікації чи теплопостачання, повідомив 21 грудня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про мешканців будинків, що:

  • не газифіковані природним газом;
  • не мають або мають нефункціонуючі системи централізованого чи автономного теплопостачання, які працюють на інших енергоносіях, окрім електричної енергії.

Це рішення має полегшити фінансове навантаження на мешканців таких будинків.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 31 травня 2024 року № 632, з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно встановлено фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 4,32 грн за кВт·год (з ПДВ).

Джерело: Ракурс


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