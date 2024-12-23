Українців попереджають про погіршення погодних умов 23−24 грудня

В Україні очікується сильний туман

https://racurs.ua/ua/n202438-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-23-24-grudnya.html

Ракурс

По всій Україні, крім північного заходу та Закарпаття, до кінця дня 23 грудня очікується туман. Видимість становитиме 200−500 м — I рівень небезпеки, жовтий.

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На Лівобережжі туман також зберігатиметься вночі та в першу половину дня 24 грудня. Про це попереджає ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

За таких умов громадян закликають:

за можливості утримуватися від поїздок автомобілем;

в разі поїздки на авто — зменшувати швидкість, увімкнути ближнє світло фар або протитуманні фари;

пішоходам бути особливо обережними на дорогах і використовувати світловідбиваючі елементи на одязі.