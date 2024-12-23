Українців попереджають про погіршення погодних умов 23−24 грудня

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В Україні очікується сильний туман
Українців попереджають про погіршення погодних умов 23−24 грудняhttps://racurs.ua/ua/n202438-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-23-24-grudnya.htmlРакурс
По всій Україні, крім північного заходу та Закарпаття, до кінця дня 23 грудня очікується туман. Видимість становитиме 200−500 м — I рівень небезпеки, жовтий.
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На Лівобережжі туман також зберігатиметься вночі та в першу половину дня 24 грудня. Про це попереджає ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.
За таких умов громадян закликають:
- за можливості утримуватися від поїздок автомобілем;
- в разі поїздки на авто — зменшувати швидкість, увімкнути ближнє світло фар або протитуманні фари;
- пішоходам бути особливо обережними на дорогах і використовувати світловідбиваючі елементи на одязі.
Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними! Бережіть себе та близьких, — наголошують у відомстві.