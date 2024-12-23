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Ракурс
В Україні очікується сильний туман

Українців попереджають про погіршення погодних умов 23−24 грудня

23 гру 2024, 13:24
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По всій Україні, крім північного заходу та Закарпаття, до кінця дня 23 грудня очікується туман. Видимість становитиме 200−500 м — I рівень небезпеки, жовтий.


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На Лівобережжі туман також зберігатиметься вночі та в першу половину дня 24 грудня. Про це попереджає ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

За таких умов громадян закликають:

  • за можливості утримуватися від поїздок автомобілем;
  • в разі поїздки на авто — зменшувати швидкість, увімкнути ближнє світло фар або протитуманні фари;
  • пішоходам бути особливо обережними на дорогах і використовувати світловідбиваючі елементи на одязі.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними! Бережіть себе та близьких, — наголошують у відомстві.

Небезпечні погодні явища 23 жовтня, карта: Укргідрометцентр

Небезпечні погодні явища 24 жовтня, карта: Укргідрометцентр

Джерело: Ракурс


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