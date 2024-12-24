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У застосунку «Армія+» запустили нову програму. Скріншот з відео
В «Армія+" з’явилася нова програма «Плюси» для військовихhttps://racurs.ua/ua/n202486-v-armiya-z-yavylasya-nova-programa-plusy-dlya-viyskovyh.htmlРакурс
У застосунку «Армія+" запустили нову програму «Плюси» для військових.
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Це програма, яка на основі співпраці з бізнесом надаватиме українським захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Про це міністр оборони Рустем Умєров 24 грудня повідомив у Facebook.
Очільник оборонного відомства зазначив, що 500 тис. котристувачів додатка вже можуть отримати доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги. Зокрема, в «Укрзалізниці» створено спеціальний резерв квитків для бійців, а в «Укрнафта» підготувала знижки на пальне та 30% на меню на автозаправних комплексів.
Зараз програмою можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом українські чиновники обіцяють відкрити доступ й для всіх підрозділів Сил оборони України.
Умєров зазначив, що до програми у майбутньому приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.
Нагадаємо, 20 грудня у мобільному застосунку «Резерв+" додали ще одну функцію — тепер там можна повторно оновити свої дані. Ця послуга дає можливість всього за декілька хвилин самостійно змінювати у реєстрі «Оберіг» свої дані: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.