МОУ попросило Раду відтермінувати законопроект про демобілізацію. Фото:

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Міністерство оборони попросило відтермінувати підготовку законопроекту про демобілізацію.

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МОУ просить комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроекту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року. Про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело в парламентському комітеті та лист міністра оборони Рустема Умєрова до комітету.

Міністр написав, що оборонне відомство напрацювало проект закону про удосконалення механізмів ротації, визначення порядку та умов звільнення зі служби для деяких категорій військових під час воєнного стану. Документ, зокрема, передбачає встановлення нових норм щодо звільнення зі служби та ротації військовослужбовців, які тривалий час виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Проект закону вже направили на погодження до Генштабу ЗСУ та адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Зазначається, що Генеральний штаб не підтримав відповідний проект закону, аргументуючи тим, що його внесення на розгляд парламенту можливе лише за умови накопичення на військовому обліку в ТЦК та СП достатньої кількості військово-навченого ресурсу та залучення громадян на службу до армії в задовільних обсягах.

За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проекту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тис. осіб (з них 14 тис. офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів, — йдеться в листі.

Також у ньому йдеться, що в МОУ опрацювали два альтернативні варіанти відповідного законопроекту. Зокрема, пропонується забезпечити військовим, які під час воєнного стану безперервно служили впродовж 36 місяців та протягом цього періоду брали участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх виконання, не менше 18 місяців:

направлення на реабілітацію до двох місяців, а після її проведення — надання додаткової одноразової відпустки строком 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення;

надання додаткової одноразової відпустки строком 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

Також автори цих альтернативних проектів законів пропонують зобов’язати командирів проводити ротації військових, які впродовж 90 діб брали безпосередню участь у бойових діях.

Нагадаємо, у Верховній Раді раніше заявляли, що Міністерство оборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов звільнення деяких категорій військових під час воєнного стан.

Джерело: «Українська правда»