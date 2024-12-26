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Ракурс
БпЛА атакували російський аеродром «Балтімор». Фото:

БпЛА атакували російський аеродром «Балтімор» у Воронежі

26 гру 2024, 10:50
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Безпілотники здійснили наліт на військовий аеродром «Балтімор» у російському Воронежі.


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У середу, 25 грудня, дрони намагалися вдарити по летовищу, над яким нібито збили декілька дронів. Уламки безпілотників нібито упали на гараж у Воронежі, внаслідок чого він згорів. А у селі Новогрем’яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку. Аеродром начебто не постраждав. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

А російське Міністерство оборони заявило, що нібито протиповітряна перехопила 59 БпЛА. При цьому 26 дронів нібито знищили над Бєлгородською областю, 23 — над Воронезькою, про три — над Курською, Брянською і Тамбовською, один — над Азовським морем.

Як відомо, військовий аеродром «Балтимор» знаходиться у Воронежі, приблизно за 175 км від України. На цьому летовищі дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії з винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які ворог використовує для ударів КАБами.

Нагадаємо, у Ростовській області рф лунали вибухи, а влада заявляла про атаку БпЛА на район Міллеров, де розташований аеродром російської фронтової авіації, яка підтримує війська рф на сході та півдні України.

Джерело: Ракурс


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