росія розширює виробництво дронів в Татарстані. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n202579-rf-rozshyruie-vyrobnyctvo-bpla-na-zavodi-v-tatarstani-cnn.html

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росія розширює виробництво дронів на заводі «Алабуга» в Татарстані.

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На території підприємства звели дві додаткові будівлі та наземні переходи, що збільшило площу комплексу на 55%. Також на заводі посилили безпеку після ударів українських безпілотників. Про це 27 грудня повідомив CNN із посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що «Алабуга» на рік раніше виконав контракт на виробництво 6 тис. БпЛА типу Shahed-136. Також завод з літа виробляє низькотехнологічні безпілотники-приманки, відомі під назвою «Гербер». До кінця цього року росіяни хочуть виготовити майже 10 тис. таких безпілотників.

Також CNN вказує, що дрони на заводі виробляють, використовуючи китайські компоненти та низькокваліфікованих робітників з числа російських підлітків і африканських жінок.

Нагадаємо, у жовтні ЗМІ інформували, що росія обманом вербує 18-річних африканок, латинок та азійок на збирання БпЛА. Молодим іноземкам через рекламу в соцмережах обіцяли безплатний переліт, фінансову допомогу та стажування в Європі, якщо вони пройдуть тест на знання російської мови. Однак після прибуття до Татарстану жінки дізналися, що їх робота полягатиме у збиранні «шахедів» для війни проти України.

Джерело: CNN