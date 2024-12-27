Німецький канцлер Олаф Шольц. Фото:

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Німеччина не відправлятиме до України своїх солдатів під час можливого припинення вогню.

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Просте затишшя на фронті не може бути стійким миром. Союзники України ведуть постійні перемовини щодо того, як може виглядати шлях до миру. Обговорюються і гарантії безпеки для України. США та Європа повинні тісно координувати один з одним всі ці питання. А Німеччина відіграватиме важливу роль у гарантіях безпеки для України. Про це німецький канцлер Олаф Шольц заявив в інтерв’ю T-Online.

Я не відправлятиму жодного німецького солдата на цю війну. Ця дискусія є дуже дивною, коли метою зараз є забезпечення того, щоб Україна не залишилася наодинці і щоб ми продовжували постачати зброю. Зараз для всіх було б важливіше зрозуміти, чи можуть вони зробити більше для подальшої підтримки України, — розповів він.

Шольц наголосив, що без України не можна вести будь-які розмови про Україну.

Також він заявив, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трапм хоче припинення війни. Шольц відмовився розкривати телефонну розмову з Трампом, але у канцлера склалося враження, що він так само переконаний, що це вдасться лише тоді, коли Україна буде сильною у військовому плані.

Канцлер ФРН вважає, що російський диктатор володимир путін зазнав поразки в Україні та не досяг жодної зі своїх цілей. Його спроби послабити НАТО завершилися провалом.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини, лідером якої є чинний канцлер Олаф Шольц, у своїй передвиборчій програмі виключила будь-яку ймовірність передачі Україні високоточних далекобійних ракет Taurus.

Джерело: T-online