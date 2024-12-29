Байден заявив, що шкодує про своє рішення знятися з виборів президента США.

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Джо Байден, президент США, шкодує, що знявся з виборів 2024 року і вважає, що міг би перемогти Дональда Трампа.

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Про такі настрої Байдена пише The Washington Post.

Деякі з його помічників і він досі вважають, що потрібно було залишитися в гонці за президентське крісло, зазначає видання. Вони дотримуються цих поглядів, незважаючи на невдалий виступ на дебатах та низькі результати опитувань.

За даними Washington Post, у приватних бесідах із наближеними Байден висловив розчарування тим, що його президентство не змогло подолати розкол у суспільстві, який посилився після попереднього приходу Трампа до влади.

Прихильники Байдена останнім часом кажуть, що міг би перемогти Трампа.

Видання зазначає, що стиль управління Байдена викликав критику навіть із боку соратників.

Так, конгресмен Джеймс Клайберн, який зіграв важливу роль у перемозі Байдена на виборах 2020 року, прямо сказав президенту, що його підхід «не відповідає нинішнім політичним реаліям».

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, один з найвпливовіших демократів, так зауважив на помилковості рішення Байдена балотуватись на другий термін:

Від самого початку Байден балотувався, пообіцявши, що він буде перехідним президентом і, по суті, матиме один термін, перш ніж передати владу наступному поколінню. Я думаю, що його рішення балотуватися знову — порушило цю концепцію, через теорію про те, що він покладе край привабливості Трампа, переможе трампізм і унеможливить настання нової ери.

У той же час багато демократів звинувачують у поразці Камалу Гарріс саме наполегливість Байдена, який дуже довго залишався в гонці, через що Харріс залишився трохи більше трьох місяців на передвиборчу кампанію.

Остаточне прощання з президентством Байдена відбудеться 20 січня, коли він відвідає інавгурацію свого наступника, попри те, що Трамп пропустив інавгурацію Байдена чотирма роками раніше.