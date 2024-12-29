У школах Мінська заборонили не лише Санту і світові хіти, але й колядки

Білоруський Дід Мороз в офіцерській шинелі, вушанці та з портупеєю. Фото: БелТА

https://racurs.ua/ua/n202636-u-shkolah-minska-zaboronyly-ne-lyshe-santu-i-svitovi-hity-ale-y-kolyadky.html

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У мінських школах заборонили не лише Санту та закордонні хіти, а й різдвяні пісні. Розпорядження від керівництва міста із забороною використати їх під час святкових заходів отримали класні керівники столичних шкіл.

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Про це повідомляє «Єврорадіо».

При цьому рекомендується наголошувати на білоруських традиціях, але не уточнюється, що саме мають на увазі чиновники.

У повідомленні не вказано дату розсилки документа до мінських шкіл, а також його авторство. «Єврорадіо» наводить повний текст повідомлення, отриманого вчителями (стиль та орфографія оригіналу збережені):

Шановні класні керівники, розпорядження керівництва міста: на ранках, музичних заходах, корпоративах ЗАБОРОНЕНІ САНТА КЛАУС, різдвяні та англомовні пісні (типу Jingle Bells) ВИКОРИСТОВУЄМО: наші відомі пісні та наших казкових персонажів. Акцент на білоруські традиції. Те саме стосується і новорічних прикрас! Також просимо звернути увагу на організацію виїзних новорічних та різдвяних заходів та екскурсій. Усі заплановані виїзди та екскурсії лише через узгодження зі мною чи директором. Прийміть це, будь ласка, до уваги.

Привертає увагу те, що у тексті повідомлення йдеться як про заборону англомовних пісень, а й усіх різдвяних. Можливо, це сталося через недоумкуватість авторів повідомлення, які фактично заборонили християнський елемент у зимових святах.

У такому разі під білоруськими традиціями, мабуть, мають на увазі язичницького Зюзю та російського Діда Мороза зі Снігуронькою, пише «Наша Ніва».

Раніше Мінміськвиконком направив до столичних організацій торгівлі та громадського харчування вказівки щодо новорічних прикрас. Тепер у декорі вітаються виключно «елементи слов’янського походження». Також повідомлялося, що мінські організації торгівлі та громадського харчування отримали від місцевої влади вказівки щодо оформлення новорічних прикрас.