Окупанти понад 5 тис. разів обстріляли позиції ЗСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n202647-okupanty-ponad-5-tys-raziv-obstrilyaly-pozyciyi-zsu-za-dobu-genshtab.html

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Армія російської федерації завдала понад 5 тис. ударів по позиціях українських Сил оборони на фронті.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив понад 5 тис. обстрілів. З них — 2 тис. 400 разів росіяни застосували дрони-камікадзе, а 188 обстрілів здійснили із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 30 грудня.

Натомість вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 2 тис. 10 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 22 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 141 одиницю автомобільної техніки окупантів.

За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак відбулося на Покровському напрямку — українські захисники відбили 43 штурми. Ще 27 разів ворог намагався прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. По 20 атак було відбито на Курахівському та Времівському напрямках.

Також продовжується операція в Курській області. Бійці ЗСУ за минулу добу відбили там 46 ворожих атак.

Нагадаємо, російські загарбники не зменшують тиск на позиції Сил оборони на Луганщині й днями у бік укріплень українських військ рашисти спрямували 126 безпілотників.