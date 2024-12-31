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Ракурс
Був пуск з води, по мені влучили - радіоперехоплення зі збитого російського вертольота

Був пуск з води, по мені влучили — радіоперехоплення зі збитого російського вертольота (АУДІО)

31 гру 2024, 12:22
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У здобутому розвідниками радіоперехопленні пілот підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8 паМодулинічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.


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Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали, ― описав.

Нагадаємо, інший російський гелікоптер Мі-8 після завданого спецпризначенцями ГУР МО України ракетного удару з морської платформи «Magura» упав у Чорне море, що зафіксовано на відео.

Джерело: Ракурс


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