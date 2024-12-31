Був пуск з води, по мені влучили - радіоперехоплення зі збитого російського вертольота

https://racurs.ua/ua/n202687-buv-pusk-z-vody-po-meni-vluchyly-radioperehoplennya-zi-zbytogo-rosiyskogo-vertolota-audio.html

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У здобутому розвідниками радіоперехопленні пілот підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8 паМодулинічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.

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Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали, ― описав.

Нагадаємо, інший російський гелікоптер Мі-8 після завданого спецпризначенцями ГУР МО України ракетного удару з морської платформи «Magura» упав у Чорне море, що зафіксовано на відео.