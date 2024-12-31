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Ракурс
Вибух на Вінниччині - у кабінеті директора підприємства загинуло троє людей

Вибух на Вінниччині — у кабінеті директора підприємства загинуло троє людей

31 гру 2024, 15:20
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У Крижополі на Вінниччині 31 грудня в кабінеті керівника підприємства стався вибух: троє людей загинули, один поранений.


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За попередньою інформацією, колишній працівник о 12-й зайшов до кабінету керівника, після чого стався вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.

На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти. Обставини інциденту встановлюються.

Як повідомляють у соцмережах, подія сталась на великому підприємстві, що займається вирощуванням і переробкою сільськогосподарської продукції.

Джерело: Ракурс


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