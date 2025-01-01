Наслідки російської атаки по Києву, фото: ДСНС Києва

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У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту, здійсненої ворогом сьогодні, 1 січня.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

На жаль, у Печерському районі 1 людина загинула, ще 4 постраждали, — розповіли у відомстві. — Триває ліквідація пожеж у житловому будинку та адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон школи та 6 автомобілів.

У Святошинському районі Києва постраждали дві людини. Тут пожежу ліквідовано, пошкоджені 6 автомобілів та трамвайна колія.

Прес-служба КМВА повідомила, що тіло загиблої жінки виявили під час проведення робіт з розбору завалів у житловому будинку в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських безпілотників.