Росіяни скинули 11 КАБів по Степногірську. Фото: Іван Федоров

https://racurs.ua/ua/n202740-rosiyany-skynuly-11-kabiv-na-stepnogirsk-u-zaporizkiy-oblasti-ie-zagyblyy.html

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Бойова авіація російської федерації завдала нових ударів по Запорізькій області.

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У ніч проти 2 січня ворог скинув 11 керованих авіаційних бомб на Степногірськ. Унаслідок обстрілів зруйнований пʼятиповерховий житловий будинок. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальна операція тривала понад п’ять годин.

Загалом упродовж 1 січня росіяни завдали 361 удару по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог застосував 221 безпілотник, здійснив 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню й завдав 119 артилерійських ударів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 21 грудня армія рф завдала удару по онкодиспансеру в Херсоні. Ворожа авіація скинула на медичний заклад дві керовані авіаційні бомби. Пацієнти та медичний персонал не постраждали, але будівля зазнала значних руйнувань внаслідок бомбардування.