Зруйнований онкодиспансер у Херсоні. Фото: ОВА

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Російська армія продовжує руйнувати Херсон, обстрілюючи цивільну інфраструктуру.

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У суботу вночі, 21 грудня, окупаційні війська завдали удару по онкодиспансеру в місті. Ворожа авіація скинула на медичний заклад дві керовані авіаційні бомби. Про це очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

На щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань внаслідок бомбардування.

Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя, — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 20 грудня російські окупанти випустили по Херсону близько тисячі снарядів. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну, критичну інфраструктуру, прильоти були в усіх районах обласного центру. Пошкоджено було, зокрема, залізничний вокзал, понад 30 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі поліції, освітні та медичні заклади. Майже всюди виникали пожежі, які вже ліквідовано.