Охорона не віддала владі Південної Кореї президента Юн Сук Йоля

https://racurs.ua/ua/n202775-ohorona-ne-viddala-vladi-pivdennoyi-koreyi-prezydenta-un-suk-yolya.html

Ракурс

Влада Південної Кореї не змогла заарештувати президента Юн Сук Йоля, щоб виконати ордер на його арешт через перешкоджання службою безпеки президента поліцейським та слідчим.

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Також повідомляється, що прихильники президента зібралися на світанку біля його резиденції — вони пообіцяли заблокувати будь-яку спробу арешту Юн Сук Йоля.

Його не дала заарештувати особиста охорона. Слідчі державної антикорупційної агенції увійшли до резиденції президента, якому оголосили імпічмент через запровадження воєнного стану, щоб виконати ордер на його арешт. Проте служба безпеки перешкодила їм.

Юн Сок Йоль до закінчення розгляду справи судом вважається тимчасово усуненим і перебуває під захистом служби охорони президента. Слідчі мають виконати ордер на затримання до 6 січня.

3 грудня Юн Сок Йоль оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, назвавши опозицію «антидержавною силою» і заявивши, що він діє, щоб захистити країну від «загроз» з боку Північної Кореї, не надавши подробиць. Прокуратура розслідує звинувачення у державній зраді та зловживанні владою проти чинного президента. На тлі розслідування йому заборонили виїзд із країни.